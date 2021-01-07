الحلقة الـ 35 من مسلسل ضربة معلم تشعل السوشيال ميديا

تصدرت الحلقة الـ 35 من مسلسل "ضربة معلم" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تطور الأحداث الدرامية.

فريق عمل مسلسل ضربة معلم "ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير". وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور. مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم يُعرض مسلسل «ضربة معلم» للفنان في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.

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