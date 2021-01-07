بعد انفصالها عن كاني ويست.. تعرف على عدد زيجات كيم كارداشيان

زيجات كيم كارداشيان :

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات، كانت المرة الأولى من المنتج الموسيقي دامون توماس عام 2000، لكنهما انفصلا بعد 4 سنوات.

ثم تزوجت كيم كاردشيان من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط .

وبعد سنوات تزوجت من مغني الراب كاني ويست بعد مرور اعوام على انجاب طفلتهما الاولى " نورث".

وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية ان كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الأجنبية ان الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.