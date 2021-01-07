”مازو” يشارك فى الجزء الثانى من مسلسل ”اللعبة”

يشارك الممثل الشاب محمد الليثى "مازو" نجل الإعلامى عمرو الليثى فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، وأعرب الليثى عن سعادته بالمشاركة فى العمل مع نجوم الكوميديا.

يذكر أن الفنان محمد الليثى، شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، منها مسلسل "عمر و دياب" مع نجوم الكوميديا على ربيع ومصطفي خاطر، وأيضا مشاركته بمسلسل "اللعبة" الجزء الأول مع النجوم هشام ماجد وشيكو الجزء الأول، إخراج المخرج معتز التونى، وشارك في فيلم "جحيم في الهند" ومسلسل "خفة يد" ومسلسل "كابتن أنوش" وبرنامج "أيمن يقدمه أشرف".

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ومحمد الليثى الشهير " مازو "، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.