فيلم The Midnight Sky لـ جورج كلونى يحقق أكثر من 72 مليون...

كشفت Netflix أن فيلم The Midnight Sky للممثل والمخرج جورج كلونى حقق نجاحًا تجارياً ضخمًا وهو في طريقه إلى تحطيم رقم قياسى فى Netflix.

وعلى الرغم من الاستقبال النقدى المعتدل ودرجة 52٪ من Rotten Tomatoes إلا أن التعديل الذى أخرجه كلونى لرواية Lily Brooks-Dalton الأكثر مبيعًا في طريقها للوصول إلى ارتفاعات مذهلة، وذلك حسب موقع Digital Spy.

وكان حسابNetflix Film الرسمي على Twitter أكد أن الفيلم شاهده أكثر من 72 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر الأفلام شعبية على الإطلاق في خدمة البث المباشر في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كى يمنع سالى (Felicity Jones) وزملاءها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.