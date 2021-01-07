اليوم .. حسن شاكوش ضيف برنامج خطوة عزيزة

يحل الفنان حسن شاكوش، اليوم الخميس في الرابعة مساءً، ضيفا على برنامج "خطوة عزيزة" مع الإعلامية نورا أيمن، علي قناة المحور.

ويتناول اللقاء مشوار نجاح حسن شاكوش، وأخر أعمالة في حوار متنوع ومختلف.

‏‎يذكر أن برنامج "خطوة عزيزة" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر شاشة المحور، ويسلط الضوء على نجوم المجتمع والفن و عدد من الرموز المضيئة من المجتمع المصري في كافة المجالات

كما أعلن عمر كمال عن طرح أغنية جديدة له مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: "زى ما بنفرحكم بأغنية حلوة كل مرة أستنوا اغنية جديدة نكمل بيها نجاحنا معاكم".