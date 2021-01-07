بإطلالة شتوية.. مريم أوزرلي تبهر متابعيها بصورة تظهر حملها

وظهرت مريم أوزرلي في الصورة بإطلالة شتوية وهي تستعرض حملها وهو ما ابهر متابعيها وترتدي جاكت اسود و تيشرت عليه رسومات كرتونيه وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأضافت مريم اوزرلي لمسة ناعمة على إطلالتها، حيث انها رفعت خصلات شعرها ووضعت عليه قبعة مما جعل إطلالتها مميزة.

ولم تتكلف مريم اوزرلي بوضع المكياج واعتمدت علي جمال بشرتها، وهو ما أعطاها إطلالة طبيعية وناعمة.

جدير بالذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، التي ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.