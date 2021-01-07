بإطلالة كاجوال.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نوال الزغبي بإطلالة كاجوال بتوب أسود وبنطلون جينز، وعلقت على صورتها قائِلة: "عندما انتهيت من التصوير".
وسبق وأعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد.
وغرّدت نوال الزغبي قائلة: "اوّل أسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر اوّل سينجل مصري".
على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمي حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.
يذكر أن أخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، إلهامي دهيمة.
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