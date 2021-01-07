نوال الزغبي تنتهي من تصوير فيديو كليب جديد

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وكانت الفنانة نوال الزغبي، قد شاركت جمهورها فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي في الفيديو من منزلها وهي تتمني للجميع سنة جديدة سعيدة وعلقت قائلة :" happy new year Everyone".