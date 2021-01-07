نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري ينفي وجود خلاف بيه وبين عمرو دياب.. "صورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الفنان رامي صبري، وجود خلاف بينه وبين الهضبة عمرو دياب، بعدما اتهم الأول، الملحن عزيز الشافعي، بخيانة الأمانة للمرة الثانية، بعدما باع للنجم عمرو دياب، أغنية، كانا يعملان على طرحها سويًا.

وكتب رامي صبري عبر خاصية "استوري" حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وقال: "عمرو دياب، فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد، وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللي نزلته أمس، ليس له علاقة بعمرو تماما، إنما له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين، شكرا".

وكان صبري، قد نشر بيانا، عبر حسابه على "انستجرام"، أكد خلاله، عدم التعامل مع "الشافعي" مرة ثانية، قال خلاله: "لتاني مرة، الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية وإحنا شغالين فيها، ويروح يديها للفنان عمرو دياب؛ لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى، شكرًا كده للي سابنا.. زي ما أنتي".