جنات تحتفل بعيد ميلادها الـ35 برومانسية مع زوجها..بالفيديو

القاهرة - دوت الخليج الخميس,07 كانون الثاني (يناير) 2021 - 09:36
جنات احتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ35 بطريقة رومانسية، ونشرت لحظات احتفالها بهذه المناسبة مع زوجها، في أحدث ظهور لهما.
جنات تحتفل برومانسية بعيد ميلادها
وشاركت الفنانة المغربية جنات الجمهور لحظات احتفالها بعيد ميلادها الـ35، والذي احتفلت به في المنزل برفقة زوجها، وغاب عنه أصدقائها وأسرتها بسبب أزمة فيروس كورونا، ونشرت فيديو لها وهي تطفيء شموع عيد ميلادها برفقة زوجها، وعلقت على الفيديو على انستقرام قائلة:"اليوم زاد عمري سنة".
جنات مع زوجها في عيد ميلادها
وشاركت جنات الجمهور أيضاً احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت فيديو مباشرة على فيسبوك تحدثت به مع الجمهور، وتلقت به التهاني منهم على هذه المناسبة، ووجهت الشكر لكل من هنأنها بعيد ميلادها من زملائها الفنانين والجمهور، وأجابت عن عدة أسئلة من الجمهور حول أعمالها الفنية، وكشفت عن توقف أعمالها في الفترة الحالية بسبب ظروف كورونا، وتنتظر الفترة المقبلة من أجل طرح جديدها.
أعمال جنات في 2021
وكشفت الفنانة جنات في حديثها عن تجهيزها لفيديو كليب جديد تطرحه للفترة المقبلة، وقالت إنها لا تعمل في ألبوم جديد، خاصة إنها طرحت هذا العام ألبومها "أنا في انتظارك" مع شركة روتانا في موسم الصيف، وضم الألبوم 11 أغنية رومانسية باللهجة المصرية، وتعاونت بها جنات مع عدد من الشعراء والموسيقيين البارزين مثل عزيز الشافعي وهاني يعقوب وبلال سرور وأمير طعيمة ورامي جمال وغيرهم، وعادت جنات بألبومها الأخير "أنا في انتظارك" بعد غياب عن الألبومات والأعمال الجديدة، إذ كان آخر ألبوم لها قبله في 2016 بعنوان "نفس الكلام" مع شركة روتانا، وبدأت العمل في البومها الأخير في نهاية العام الماضي قبل أن تتفرغ في الفترة الأخيرة لاستقبال مولودها الثاني.
وشهد عام 2020 استقبال جنات ابنتها الثانية "جوليا" بعد ما يقارب عام من انجاب ابنتها الأولى "جنات"، وكشفت في عن حملها في اللحظات الأخيرة قبل ولادتها، وهو الأمر الذي فاجأت به الجمهور وقتها بالإعلان عن الأمر في اللحظات الأخيرة، قبل ان تكمل مفاجأتها بطرح ألبومها بعد الولادة.
أعداد مجلة دوت الخليج
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