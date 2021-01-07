الطفل المصرى صاحب لقب شخصية عام 2020 بالنمسا يزور منطقة آثار الهرم

زار الطفل ميسرة محمود الفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا، منطقة آثار الهرم، حيث قام بجولة داخل الهرم الأكبر وأبدى انبهاره بعدد أحجار الهرم وطريقة بنائه وضخامة التابوت الجرانيت الخاص بالملك وطريقة نحته، كما شاهد تمثال أبو الهول والتقط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.
والتقي به أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم أثناء زيارته معربا عن إعجابه وفخره بالطفل ميسرة وما قام به في النمسا من مساعدات لمرضي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه نموذج يجب أن يحتذي به أي طفل وصورة مشرفه للمصريين بالخارج.
جدير بالذكر أن الطفل ميسرة محمود فاز هذا العام بجائزة شخصية العام بالنمسا، لدوره المجتمعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تسلم درع "شخصية العام" من المستشار النمساوي سباستيان كورتس.
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