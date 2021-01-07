وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "دوت الخليج": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".
يذكر أن "رامي"، كتب عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.
وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".
بينما أنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| أول تعليق من رامي صبري على أزمته مع عزيز الشافعي بسبب أغاني عمرو دياب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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