في ضيافة واحد من الناس.. عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وسر منع شقيقتها من التمثيل

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى الفنانة عبير صبرى فى مواجهة ساخنة جدًا خلال حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة.

وتكشف عن العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة للجدل ومنها، أنها ندمت على أنها استعجلت في ارتداء الحجاب ولم تكن واثقة من تلك الخطوة وندمت ايضا على خلع الحجاب، كما تكشف عن العقد التى تعرضت لها وانها لا تريد ان يكون معها اطفال.

كما تكشف عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها مع والدها وتحملها مسئولية امها واخواتها ، وحملات الاضطهاد التى تعرضت لها فى مجال التمثيل، وايضًا لماذا منعت اختها مروة من خوض تجربة التمثيل؟.

كما تقدم للزوجات نصيحة مهمة، وتكشف انها تعرضت للخيانة فى مجال التمثيل ومع الأصدقاء وفي مجال العمل وأسباب لجوئها لعيادات الطب النفسي.

وتذاع الحلقة من واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت على شاشة الحياة.