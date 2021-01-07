بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلى أحمد زاهر في الصورة بإطلالة كاجوال حيث ارتدت شيميز باللون الأحمر مما لفت انتباه متابعيها.

ولم تتكلف ليلي بوضع المكياج واعتمدت على جمال بشرتها وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها مما جعل إطلالتها مميزة.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.