مخرج فيلم "الوحيد.. هى دي الحكاية" يكشف لـ "دوت الخليج" كواليس العمل

عرضت قناة الحياة الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" بعد رحيل الكاتب العظيم والكبير وحيد حامد.

العمل به شهادات لأهم النجوم عن الراحل وحيد حامد ويروون أبرز المواقف التي جمعتهم بالسيناريست الكبير، والنصائح والدروس التي تعلموها منه.

ويظهر في الفيلم عدد كبير من صناع الفن المصري، أبرزهم المخرج شريف عرفة، يسرا، هند صبري، تامر محسن، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، محمد حفظي، تامر حبيب، ومحمد سليمان عبد المالك.

وتواصلت دوت الخليج" مع مخرج العمل عبد الرحمن نصر ليكشف عن كواليس تحضيرة للفيلم والمدة التي استغرقها منه العمل.

عبّر عبد الرحمن نصر، عن سعادته الكبيرة بعمل فيلم عن الراحل وحيد حامد وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إنه يشكر المنتج محمد حفظي على إعطائه هذه الفرصة للمرة الثانية.

وكشف عبد الرحمن، عن تفاصيل تحضيره للعمل الذي استغرق منه ثلاثه اسابيع قبل بداية مهرجان القاهرة السينمائي، وقال، إنه ذهب للراحل وجلس معه ليأخذ موافقته قبل تحضير العمل، ورحب "وحيد بالفعل بالعمل، وقال له إنه يثق قي المادة التي سيخرجها وأنها ستكون بشكل جيد".

ولفت إلى المنتج محمد حفظي قال له سيقوم بعرض جزء من العمل بندوة تكريم الراحل، والجزء الكامل من العمل يعرض بعد ذلك، كما أشار إلى أنه يجب تكريم العديد من النجوم في محياها، لأن كثيرا من العظماء رحلوا عنا دون تكريم يذكر لهم.