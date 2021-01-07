"كورونا" والمشاهير.. إصابة مدير أعمال إليسا وماجد المصري بالفيروس ونجوى إبراهيم تعلن شفائها

أصيب عدد من المشاهير في الساعات الأخيرة بفيروس كورونا، ومنهم مدير أعمال إليسا والممثل عمرو وهبة وماجد المصري، في الوقت الذي أعلن به عدد من النجوم تعافيهم وأبرزهم الإعلامية نجوى إبراهيم.

إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني

وأعلن عدد من النجوم والعاملين في الوسط الفني إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وأبرزهم الممثل عمرو وهبة، والذي كشف عن إيجابية المسحة التي أجراها مؤخراً، وكذلك زوجة الفنان حمادة هلال، والتي طلب من الجمهور الدعاء لها بدون الكشف عن تفاصيل حالتها، بالإضافة إلى الفنان ماجد المصري والذي أعلن إصابته أمس بعد ما يقارب أسبوع من إعلان زوجته إصابتها بالفيروس، وأعلن مؤخراً تعافيها منه قبل أن يصاب بالفيروس، وانضم إليهم أمين أبي ياغي، مدير أعمال إليسا، وهو الأمر الذي أقلق الجمهور أيضاً على إليسا وحقيقة مخالطتها له.

تعافي نجوى إبراهيم من فيروس كورونا

وأعلنت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم تعافيها من فيروس كورونا بعد أيام من بقائها في العزل المنزلي وإصابتها، وطمأنت محبيها على حالتها الصحية بعد شفائها، في الوقت الذي تحسنت به حالة زميلها الإعلامي وائل الإبراشي، وكشفت أسرته عن خروجه من العناية المركزة، واستمراره في المستشفى، وقالت الأسرة في آخر تدوينه لها:" تحسن واستقرار كبير جداً في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشى، وهو غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفي وفي أقرب وقت سوف يخرج من المستشفي بعد تماثله للشفاء التام ويعود الي جمهوره ومحبيه".

غموض حول حالة يسرا وأمير كرارة

وسيطر الغموض حول الحالة الصحية لعدد من الفنانين المصابين وأبرزهم يسرا وأمير كرارة، حيث لم يكشفا تطورات حالتهما الصحية منذ إعلان إصابتهما، وهو ما أقلق الجمهور عليهما، وتحرص يسرا على التواجد على السوشيال ميديا، ونفت منذ أيام نقلها للمستشفى، ولكن لم تكشف تفاصيل حالتها بعد، ونفس الأمر للفنان أمير كرارة والذي غاب عن السوشيال ميديا منذ إعلان إصابته نهاية الشهر الماضي.

وأعلن مؤخراً عدد من النجوم تعافيهم من فيروس كورونا وآخرهم المنتج هشام جمال وشريف رمزي وشقيقته شهد وكريم فهمي وإيناس الدغيدي وصابرين وغيرهم.