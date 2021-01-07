بنيولوك جديد.. لطيفة تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة لطيفة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بمكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وشعر أحمر قصير، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.