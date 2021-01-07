تفاصيل شخصية هند صبري في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز

"هجمة مرتدة"بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور هاجر الشرنوبي، محمد جمعة.

وفي سياق آخر، تُشارك هند صبري في فيلم "السرب" مع الفنان أحمد السقا، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.

القاهرة - محمد ابراهيم - تُشارك الفنانة هند صبري في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها، و تُجسد خلال الأحداث دور سيدة مسئولة عن منظمة خيرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.