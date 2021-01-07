هالة خليل تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المخرجة هالة خليل على طمأنة محبيها على حالتها الصحية، وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت هالة خليل منشورًا قالت فيه:"الحمد لله أشعر بتحسن اليوم، الحرارة بدأت في الانخفاض، وصدري آيضا في حالة أفضل، لا أجد من كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغالية، وكل هذا الحب الذي احطتموني به وكان سببًا رئيسيًا في تحسن حالتي النفسية".