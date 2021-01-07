فن ومشاهير

شاهد احدث ظهور لـ دنيا سمير غانم بصحبة زوجة كريم فهمي

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وكانت دنيا بإطلالة شتوية أنيقة، وظهرت بصحبة أصدقائها، فكانت ترتدي بلوزة بنفسجية اللون وبنطلون بنفسجي أيضاً، وكانت دنيا في الصور بصحبة بنات كثيرة ومنهم زوجة كريم فهمي.

كانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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