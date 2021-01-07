"حاسس أن خلاص بموت".. كزبرة يوجه رسالة حساسة لـ مي عزالدين

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مطرب المهرجانات كزبرة، جمهوره بنشر فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكان كزبرة في الفيديو يعترف للفنانة مي عز الدين، بحبه لها وقال في الفيديو: "انا حاسس اني هموت قريب ومش ضامن عمري وكان لازم اقولك يا مي اني بحبك ايوا يا جماعة انا بحب مي عز الدين وبنام على مسلسلاتها وأفلامها" ، وعلق على الفيديو قائلاً :"أنا بحب مي عز الدين" ، وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات.