بابتسامة ساحرة.. هبة مجدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الجميلة هبة مجدي أحدث صور لها من جلسة تصوير جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بإطلالة صباحية وابتسامة ساحرة، وطلة طبيعية بدون التكلف في مستحضرات التجميل تبرز جمالها الطبيعي.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات عن جمالها.

وشاركت هبة مجدي مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب، أشرف زكي، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، رندا البحيري، محمد عز، أحمد حلاوة، محمود حجازي، هاجر أحمد، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.

يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.