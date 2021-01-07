أورتيجا يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "استبينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا، جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان اورتيجا في الصورة برفقة فتاة، تضع يدها على كتفه، وعلق على الصورة قائلاً:" جهزين استبينا" ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

أعلن أورتيجا عن خوضه اول تجربة سينمائية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أورتيجا صورة له من كواليس العمل برفقة طفلين ، وعلق قائلاً :" استنوني فى عمل سينمائي بطولة أورتيجا تحت عنوان "اتنين وأنا كنت تالتهم" ، على المشاهدين من أول سن 18+.