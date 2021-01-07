عصام صاصا يفاجئ جمهوره بمهرجان "معاهم كنت جدع"

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ مؤدي المهرجانات عصام صاصا جمهوره من خلال مهرجان ""كلب اتحدى سيدو" (معاهم كنت جدع)، وذلك عبر سابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
مهرجان "كلب اتحدي سيدو" ( معاهم كنت جدع ) غناء عصام صاصا الكروان وتوزيع خالد لولو ويوسف اوشا، جرافيك عبد الله باندا، وأحمد حاتم.
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "خدو كل حاجه بس سيبو فارحه ايوة نفسكو جارحه نفسي أنا مش مسامحه ومستغني وانا برمي 100 دولار على اللي راح وغار عنيه طاقين شرار على صفار بقى محتار. دا احنا في زمن يهود والغدر بقى موجود عملت ليك حدود يا فرد صوت هنا هتموت".