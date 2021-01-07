عصام صاصا يفاجئ جمهوره بمهرجان "معاهم كنت جدع"

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها "خدو كل حاجه بس سيبو فارحه ايوة نفسكو جارحه نفسي أنا مش مسامحه ومستغني وانا برمي 100 دولار على اللي راح وغار عنيه طاقين شرار على صفار بقى محتار. دا احنا في زمن يهود والغدر بقى موجود عملت ليك حدود يا فرد صوت هنا هتموت".