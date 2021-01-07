الوطنية للإعلام تصدر بيان تكشف فيه حقيقة إصابة فيروز بفيروس بكورونا

وجاء في البيان الآتي: "تتداول مجموعات واتساب خبرًا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلى.".

وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".