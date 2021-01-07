كل عام وانتي بطاطستي.. العسيلي يحتفل بعيد زواجه

احتفل الفنان محمود العسيلي بمناسبة ذكرى زواجه، ونشر صورة تجمعه بزوجته أمنية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق العسيلي، قائلا: " عيد زواج سعيد زوجتي العزيزة اللذيذة ❤️.. كل عام و انتي بطاطستي ????"

تفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، متمنين له السعادة والنجاح.

ويذكر أن تصدر الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسابيع، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.

ونشبت خلافات بين النجمين شغلت بال جمهور الطرفين على مدار الفترة الماضية بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبًا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ليرد العسيلى على اتهام أمير موضحا: "یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

واستمر الخلاف العلني لمدة يومين متصدرا تريندات منصات التواصل الاجتماعي بين تويتر وفيسبوك مع انقسام الجمهور بينهما، ليرمي جماهير كل فنان منهم الاتهام على الجانب الآخر، حتى انخدعت المنصات الإعلامية والقنوات بهذا الخلاف المزيف وزادت من نيرانه، ليقررا تفجير المفاجأة الكبرى وإعلان أن كل ما حدث كان لأسباب تسويقية للأغنية التي تجمعهما سويًا ويتم عرضها لأول مرة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.