بالكيرلي.. ياسمين رئيس تشارك متابعيها طلة جديدة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بإطلالة مميزة، بشعر كيرلي طويل ولوك ميك اب نيود، حيث حرصت على إبراز ملامحها الجميلة، برسمة عيون مسحوبة وأحمر شفاة لامع.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبر الكثير من خلال التعليقات عن جمالها الملحوظ في هذه الطلة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

"لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية قدمت ياسمين في عام 2017 مسلسلها الشهير "أنا شهيرة أنا الخائن" مع الممثل أحمد فهمي وحقق العمل نجاحًا باهرًا.

وشاركت أيضًا في فيلم "بلاش تبوسني" وفيلم "لص بغداد" مع محمد عادل إمام وفيلم "الحارث" مع أحمد الفيشاوي.

ودورها أيضًا في فيلم "شيخ جاكسون" الذي ترشح لجائزة الأوسكار في نسختها ال90 وتم عرضه في مهرجان تورينتو السينمائي ضمن عروض استثنائية.

وانتهت رئيس منذ فترة، من تصوير فيلم الحارث، بطولة أحمد الفيشاوى والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تجاربه الإخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.