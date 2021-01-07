موجز السوشيال ميديا.. هنا الزاهد تدعم حورية فرغلي... أحمد مرتضى منصور يعلق على تعيين حازم إمام وحسام غالي بالبرلمان.... احتفالات المصريين بعيد الميلاد

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دعمت الفنانة هنا الزاهد، زميلتها الفنانة حورية فرغلى، في الأزمة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، نتيجة غياب أصدقائها والمقربين لها بعد أزمة تشوّه وجهها نتيجة عدد من عمليات التجميل بعد كسر أنفها في حادث منذ فترة.

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الخميس، إقبالًا من الأهالى، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين الاحتفالات من تعقيم وتطهير لكافة الأماكن بالحديقة.

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

هنأ أحمد مرتضى منصور الثنائي حازم إمام وحسام غالي على نيلهما ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".