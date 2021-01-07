صلاح عبد الله يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل مشاركته فى "هجمة مرتدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2021.

وكشف صلاح عبد الله لـ"دوت الخليج الفني"، عن سبب حماسه للمشاركة فى هذا العمل، حيث قال"الذى حمسني لهذا العمل هو أن الموضوع مهم جدا وذلك من أجل توعية وتنمية الشباب على الانتماء وزرع فيهم حب الوطن".

وأضاف صلاح عبد الله إلى أنه يجسد دور والد النجم أحمد عز خلال أحداث المسلسل، مشيرا إلى أنه يتوقع لهذا العمل أنه سينافس بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول ويتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

'هجمة مرتدة "يشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، صلاح عبد الله، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.