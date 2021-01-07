مخرج فيلم "صندوق الدنيا" يستغيث من عملية سرقة الأفلام

حيث كتب عماد البهات، قائلًا:" امبارح قضيت ليلة حزينة وسيئة للغاية والسبب فيلم "صندوق الدنيا" الأقرب لقلبي من كل أفلامي، البداية أني لقيت وقت أعيد برمجة ريسيفر النايل سات وأعمله أب-ديت لأن أغلب القنوات أختفت وغيرت ترميزها.. لقيت قنوات كتير جديدة نزلت ومنهم مجموعة قنوات لــ "أيجي بست" بتعرض كل الأفلام الحديثة جدًا (المسروقة بالطبع) بكواليتي رديئة وصوت أردء".

وتابع "البهات" حديثه قائلاَ:" قعدت قدامها وأنا متوقع هاتعرض فيلمي صندوق الدنيا بما أنها بتعرض أحدث الأفلام.. صدق توقعي وأتعرض وأتصدمت.. الفيلم معروض مشوه تمامًا، مش بس ككواليتي صورة وصوت في منتهى الرداءة وده متوقع، لكن بما أنها قناة بتبث من تحت بير السلم فأجهزة العرض والقائمين عليها لا يفقهون أبجديات العرض حتى لو مسروق وكانت النتيجة أن الفيلم صورته طلعت مضغوطة وممطوطة، لأن شباك جهاز البث لم يتم توفيقه مع شباك الفيلم أو فورمات تصوير الفيلم الخاصة بنسبة الطول إلى العرض في الكادرات".

وأشار مخرج فيلم "صندوق الدنيا" الى:" ده غير أن فيه فصول كاملة بالفيلم تم تسريع الصوت بها أقرب إلى X2 وبالتالي صوت الممثلين بقى غير طبيعي وأقرب للسرسعة، بالإضافة إن الفيلم محذوف منه خمس دقايق بلا سبب، ملعون أبو القرصنة اللي كانت السبب بتشويه جهد جيش من الفنانين الأبطال عافروا بظروف كتير صعبة علشان يطلعوا فيلم جيد بظروف إنتاجية قاسية جدًا وتكون نهايته تشويه بالشكل المزري ده".

يذكر ان فيلم "صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، أحمد كمال، باسم سمرة، عمرو القاضي، جيهان خليل، علاء مرسي، صلاح عبدالله، ورابي سعد.