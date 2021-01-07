لمة العيلة.. عمر الشناوي يشارك متابعيه صورة تجمعه بأسرته

شارك الفنان عمر الشناوي متابعيه صورة تجمعه بعائلته في أحدث ظهور، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق الشناوي، قائلا: "لا شيء يضاهي قضاء ليلة مع العائلة.. لمة العيله غير بردو".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا له السعادة والتوفيق في الأعمال الفنية القادمة.

وقد وقع الاختيار على الفنان عمر الشناوي لمشاركة الفنانة هنا الزاهد بطولة قصة «قولي لأحمد» وهي إحدى حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر» والتي انتهى السيناريست إياد صالح من كتابتها.

ويجسد «الشناوي» في قصة «قولي لأحمد»، شخصية رجل أعمال والذي يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا الزاهد فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي أحد الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

ويعد عمر الشناوي آخر المنضمين لفريق عمل المسلسل، حيث يٌشاركها في القصص الأخرى التي تقدمها كل من محمد الشرنوبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، كما ستشهد الحكايات ظهور العديد من ضيوف الشرف، بينما ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.