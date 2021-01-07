لفظ خارج واتهامات بالإرهاب.. رسالة غريبة من محمود العسيلي | شاهد

عبر الفنان محمود العسيلى عن استيائه من بعض التعليقات عبر السوشيال ميديا، موجها رسالة شديدة اللهجة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتب العسيلي قائلا: "فيه مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمني وبيذهلني المستوى المتدني من الفكر عند البعض ومش بس الفكر لأ،المشكلة في فقدان الهوية".

وأضاف: "متفهمش هما إرهابيين من القاعدة ولا شغالين في بيت دعارة، ازدواجية وتعصب وكبت، شاشة سودا مستخبيين وراها في الضلمة و لو شافوا النور هيتحرقوا".