راغب علامة: أنتظر وصول لقاح كورونا لأكون أول من يحصل عليه.. فيديو

أعلن الفنان اللبنانى راغب علامة من خلال فيديو قصير عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن انتظاره لوصول لقاح فيروس كورونا.

وقال علامة من خلال الفيديو: "كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح".

وأضاف علامة: "لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه".