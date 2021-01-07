راغب علامة: أنتظر وصول لقاح كورونا لأكون أول من يحصل عليه.. فيديو

وقال علامة من خلال الفيديو: "كل يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، ومن كام شهر كنت خايف كتير من اللقاح".
وأضاف علامة: "لكن اليوم الخطر هو كورونا نفسها، منتظر اللقاح يوصل لبنان لأكون أول من يأخذه".
ويذكر أن الفنان اللبنانى راغب علامة التقى مع الهضبة عمرو دياب، الأسبوع الماضى فى دبى، وأظهر "فيديو" لقاءهما فى مدينة دبى خلال رأس السنة.
وظهر النجم راغب علامة، من خلال الفيديو، وهنأ الهضبة بألبومه الحديد "يا أنا يا لاء"، قائلًا: "أنا قابلت عمرو دياب وقولت لعمرو لأنا يا لاء"، ورد النجم عمرو دياب عبر حسابه قائلاُ: "يا أنت يا لأ يا راغب مبسوط أنى شوفتك يا حبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعًا".
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