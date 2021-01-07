رد غير متوقع من مهند الحمدي بعد الهجوم عليه لاستعماله كلمة "حريم" ..فيديو

مهند الحمدي أثار موجة من الانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب استخدامه لكلمة "حريم" أثناء حديثه في أحد الفيديوهات، مما جعل الفنان السعودي يرد على هذه الانتقادات.

مهند الحمدي يرد على الهجوم عليه بسبب كلمة "حريم"

مهند الحمدي تداول له مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو جديد نشره عبر حسابه على "سناب شات" يرد فيه على الهجوم عليه بسبب استخدامه كلمة "حريم" أثناء حديثه والتي اعتبرها البعض تقلل من شأن المرأة ودورها، واستخدم مهند الحمدي بعض التعليقات الهجومية التي وجهت إليه من أجل الرد عليها وقال النجم السعودي في الفيديو: "حسيتك متنور من الحين بتقول حريم، نعم قلت حريم ماذا تريدون، انتم تحبون الدراما تجتمعون في السناب وتنتظرون كلمة وتقولون يلا هجوم، لكن الوضع ليس كذلك".

طريقة رد مهند الحمدي على متابعيه تثير الجدل

مهند الحمدي ورده على الهجوم الذي تعرض له اعتبره بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غير مناسب خصوصا أنه وجه للسخرية من المتابعين وأن هناك طرق مختلفة كان من الممكن أن يوضح من خلالها النجم مهند الحمدي وجهة نظره بعيدا عن الرد بهذا الشكل، وقد نال الفيديو اهتماما وحصد أكثر من 73 ألف مشاهدة، من ناحية أخرى لا يزال مهند الحمدي يشارك في برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" كأحد المحققين الذين يكشفون عن هوية النجوم المشاركين فيه، ويشاركه كذلك كل من الفنانة سيرين عبد النور، وقصي خولي، وحسن الرداد، ويحرص مهند الحمدي على نشر كواليس البرنامج عبر حسابه على "انستجرام" واستطلاع رأي جمهوره في الحلقات التي تم عرضها منه.

مهند الحمدي وخطيبته فرح مراد يخطفان الأنظار

مهند الحمدي خلال الأسابيع الماضية ظهر بشكل علني مع خطيبته فرح مراد مدونة الموضة اللبنانية التي أعلن عن قصة حبهما من فترة لكن ظل متحفظا على نشر التفاصيل عنها حتى جاء ظهورهما المتكرر معا في العديد من الفيديوهات التي نشرها مهند الحمدي عبر حسابه على "سناب شات"، كما نشر كذلك أكثر من صورة تجمعهما عبر حسابه على "انستجرام"، الفنان السعودي الشاب قد ظهر في فيديو وهو يدلل خطيبته بشكل رومانسي وعرض عليها أن تطلب كل ما تريده خلال جولة تسوق لهما، وعاتب مهند الحمدي خطيبته بسبب عدم قدرتها على التفريق بين اللهجة اللبنانية والسعودية، فقال : "لا تتلخبطين في اللهجات، المهم أريد أن اقول لك أنا مشتاق لك، والآن عليكي أن تختاري أي شيء تريدي أن تشتريه، عليك فقط أن تطلبي".