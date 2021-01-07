رامي صبري يدافع عن عمرو دياب بعد هجومه على صناع أغنياته: "لا يقارن بأحد"

رامي صبري أوضح موقفه بعد الأزمة التي جمعته بكل من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين واتهامه للأول بخطف أغانيه وتقديمها للنجم عمرو دياب، في وقت أكد المطرب المصري أن عمرو دياب ليس له علاقة بالأزمة وليس طرفا فيها.

رامي صبري يدافع عن عمرو دياب : "لا يقارن بأحد"

رامي صبري نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" رسالة أكد فيها أن النجم عمرو دياب ليس له علاقة بالأزمة الدائرة بينه وبين الملحن عزيز الشافعي الذي اتهمه رامي صبري بتقديمه أغانيه التي يعمل عليها للفنان عمرو دياب على الرغم أن الأغنية كان من المفترض أن يقوم بغنائها رامي صبري الذي أوضح في رسالته أن عمرو دياب ليس له أي علاقة بالأزمة، كما أكد على احترامه للهضبة ولجمهوره الكبير وأنه لا يقارن بأحد فكتب رامي صبري: "عمرو دياب فنان كبير، تاريخ عظيم، جمهور أعظم، لا يقارن بأحد وأنا أحبه وأحترمه كتير، بوست الأغنية اللي نزلته أمس ليس له علاقة تماما بعمرو دياب".

رامي صبري يهاجم عزيز الشافعي وتامر حسين

رامي صبري عاد كذلك في رسالته للتأكيد على أن الأزمة تجمعه بكل من المحلن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين وأنه ما كتبه في منشورات سابقة كان يقصد به فقط الثنائي فكتب: "ما كتبته له علاقة بالملحن والشاعر المحترمين شكرا"، رامي صبري قد هاجم عزيز الشافعي في منشور كتبه عبر حسابه على "فيس بوك"، وأكد أنه قدم أغنية كان يتعاونان فيها إلى الفنان عمرو دياب وأن ما حدث لم يكن المرة الأولى فكتب: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية (شكراً كدة للي سابنا) وأغنية _زي ما انتي)، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

عزيز الشافعي وتامر حسين يردان على رامي صبري

عزيز الشافعي رد على اتهامات رامي صبري وأكد أن ما نشره ليس له أساس من الصحة حسب توضيحه، فكتب عبر حسابه على "فيس بوك":" مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز، ورغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة)، أحب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا".

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الشاعر تامر حسين دخل على خط الأزمة ونشر كذلك رد على رامي صبري حيث أكد في رسالته أن لم يكن هناك أي داعي لإدخال اسم الفنان عمرو دياب في الأزمة الواقعة بينهم فكتب عبر حسابه على "فيس بوك" : "ردا على شكراً والمُهاترات اللى بسمعها، أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً أسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ ايه الغرض؟ ثانياً توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا بالتفاعل وإقبال الناس عليها، والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده؟ مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات".

ورد رامي صبري مرة أخرى، وعلق على تدوينة تامر حسين وقال:" ومين اللي ادالك الأغنية دي تكتبها يا محترم ياللي دخلت نفسك وكتبتلي بوست طويل عريض مين اللي بعتلك الأغنية تكتبها؟ ورؤية ايه اللي بتتكلم عنها وانتو واخدين الرؤية بتاعتي من الموزع نفسه.. لو حضرتك عندك رؤية معملتهاش ليه مع موزع تاني غير وسام؟ دخلت نفسك ودافعت عن الغلط بغلط وخسرت واحد كان بيحبك وبيحترمك جدا للأسف، حتي لما كلمتني عن تحدي عمرو دياب انا اول واحد عملتهولك وكان ممكن اقول لا.. بس انت علشان كلمتني فمردتش اقولك لا.. شكرا يا تامر علي كلامك عني مع جمهورك المحترم وردك الغير مسؤول منك كشاعر كبير واخ وصديق وعمري ما تخيلت منك كده".