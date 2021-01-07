ثلاث مسرحيات جديدة تعرض في يناير وطارق العلي يعود بمسرحية جماهيرية في دبي

طارق العلي وبيومي فؤاد ومحمد الحملي يستعد كل منهم لعرض أحدث أعماله المسرحية الجديدة خلال شهر يناير الجاري في وقت تعرض بعض هذه المسرحيات أمام الجمهور لأول مرة.

مواعيد عروض مسرحية "بيت بوسند" لطارق العلي في دبي

طارق العلي الفنان الكويتي يستعد لعرض مسرحية "بيت بوسند" خلال الأيام القادمة علي مسرح "أوبرا دبي" في الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في العمل نخبة من نجوم الكويت، ومن المقرر أن يعرض العمل أمام الجمهور بعد فترة من التوقف عن العروض المسرحية في العديد من الدول العربية من بينها الكويت بسبب أزمة فيروس كورونا.

طارق العلي كشف عن مواعيد عرض المسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وتفاصيل العمل فكتب: "لا يفوتكم العرض الرائع للمسرحية الكوميدية (بيت بوسند)والتي تسلط الضوء على قضايا إجتماعية من واقعنا بشكل كوميدي وتقام العروض على مسرح دبي أوبرا – إمارة دبي أيام العروض 14 و 15 يناير 2021 ‏)".

"دكتور ترهيم" مسرحية جديدة لمحمد الحملي على "يوتيوب"

محمد الحملي المخرج والفنان الكويتي أعلن عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عن عرض مسرحية "دكتور ترهيم" عبر "يوتيوب" في خطوة جديدة قررها المخرج الكويتي من أجل تجاوز أزمة إغلاق المسارح في الكويت نتيجة أزمة فيروس كورونا، وذلك بعدما نجح أكثر من عرض له ولفريقه خلال الفترة الماضية وتحديد مسرحية "السيستم واقف" والتي حققت أعلى تذاكر مبيعا لعمل كوميدي أون لاين (عالميا) ودخلت موسوعة جينيس، وقد بدأ محمد الحملي وفريق عمله في تنفيذ أكثر من عرض أون لاين منها مسرحية "رأس السنة" والتي شارك فيها الفنان داوود حسين.

"دكتور ترهيم" تعتبر ثاني الحلقات من سلسلة الأعمال المسرحية التي قدمها نجوم الكويت أون لاين، وكشف محمد الحملي موعد عرض المسرحية الجديدة فكتب: "اليوم على اليوتيوب مسرحية (دكتور ترهيم) في ثاني حلقات سلسلة مسرحيات (لايف شو) التي انطلقت بشكل رسمي من خميس الماضي على قناة backstage في اليوتيوب"، ويشارك في بطولة المسرحية كل من محمد الحملي، وعبدالله الخضر، وصادق بهبهاني، وناصر البلوشي.

بيومي فؤاد ونجوم مسرح مصر في "هابي نيو يير بالعربي"

بيومي فؤاد يشارك كذلك في مسرحية جديدة تحمل عنوان "هابي نيو يير بالعربي" مع مجموعة كبيرة من نجوم مسرح مصر، ويبدأ عرضها أيام 7 و8 يناير الجاري، على مسرح "كايرو شو"، وقد روج المخرج مجدي الهواري للعمل الجديد عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "النهاردة في انتظاركم في مسرحية (هابي نيو يير بالعربي)"، وكشف صناع العمل على الشروط التي يجب اتباعها من أجل حضور المسرحية والتي من بينها ارتداء الكمامة ومنع دخول الهاتف المحمول داخل المسرح، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، وبوسي، ومحمد أنور، كريم عفيفي وشيماء سيف.