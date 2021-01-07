هند البلوشي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بطريقة مميزة.. وما حقيقة زواجها من مطرب عراقي

هند البلوشي تحتفل بعيد ميلاد طفلتها "عبير العوضي" من طليقها الفنان مشاري العوضي بطريقة مميزة، ويأتي ذلك في ظل تداول أخبار عن زواج الفنانة الكويتية هند البلوشي من المطرب العراقي علي يوسف ..فما حقيقة زواجهما؟.

هند البلوشي تنشر لأول مرة صورة ابنتها

الفنانة الكويتية هند البلوشي احتفلت بعيد ميلاد طفلتها "عبير العوضي" من طليقها الفنان مشاري العوضي، بطريقة مميزة، على حسابها على انستغرام، ونشرت على خاصية الستوري انستغرام العديد من مقاطع الفيديو التي جمعتها بها الى جانب طفلها الثاني "جاسم العوضي"، وغنت هند البلوشي لطفلتها بمناسبة عيد ميلادها وتمنت بأن تبقى في حياتها، وفي فيديو آخر كشفت عن حيرتها بالهدية التي ستختارتها لها.

هند البلوشي نشرت كذلك صورة ابنتها برفقتها على حسابها على انستغرام وظهرتا وهما ترتديان الملابس التراثية الخضراء، وارفقت الصورة برسالة معايدة عبرت فيها عن فرحتها الكبيرة بعيد ميلاد طفلتها فكتبت لها :" يانور عيني ..يا ابتسامة شفاتي يا بهجة القلب و شمعة البيت ،كل عام وانت بخير وكل عام وانت الخير وكل عام وعينج اهي دواي، ربي يرضى عليج دنيا واخره ويستر عليج ويحفظج من كل عين ويحرسج واشوفج احسن البنات يالسنعة يا بنت قلبي، الله لا يحرمني منج يا اغلى ما املك، هابي بيرث دي ياروووووحي".

وظهر في الفيديو على ستوري انستغرام لهند البلوشي، طفلها جاسم العوضي، الذي بدا يجلس في المقعد الخلفي في السيارة، ولم يتلقى الدلال من والدته كما فعلت مع شقيقته "عبير" حيث لم يتفاعل مع غناء والدته لشقيقته المحتفى بها، ما جعل الجمهور يوجه الانتقادات لهند البلوشي بكونها لم تعطي ايضا اهتمامها لطفلها خلال جولتهما في السيارة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تنشر فيها هند البلوشي صوراً لأطفالها بشكل علني على انستغرام بعدما كان صرح سابقا طليقها ووالد طفليها الفنان مشاري العوضي على اتفاقه معها بإبعاد أولادهما عن الأضواء والإعلام وعدم الكشف عن صورهما.

حقيقة زواج هند البلوشي من المطرب علي يوسف

ويأتي ذلك تزامنا مع تداول خبر زواج هند البلوشي من المطرب العراقي علي يوسف وانتشار صورة لهما معاً عبر صفحات السوشيال ميديا، إلا ان هند البلوشي يبدو بأنها تجاهلت تماما هذه الشائعات وركزت فقط في الفيديوات على نشر لقطات لها مع طفليها واستعدادها للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها.

من جهته، لم يعلق الفنان علي يوسف على الاخبار المتداولة عن زواجه من هند البلوشي، واكتفى بنشر صورة له قبل قليل بإطلالة شتوية عبر فيها عن اشتياقه للجمهور، بينما رجح آخرون بأن تكون الصور المتداولة لهما من عمل فني يجمعها قريبا ..فهل يخرج الثنائي عن صمتهما ويوضحان حقيقة الأمر؟.