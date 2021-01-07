فيديو منة فضالي توجه رسالة حب لـ ناصيف زيتون: "بتقطع قلبي وكل حاجة فيك حلوة"

منة فضالي توجه رسالة حب لـ ناصيف زيتون وتتغزل بجماله على الهواء حيث وصفت جماله بـ "القمر" وبأن صوته ايضا "يُقطع لها قلبها"، والمحت له بطريقة مرحة بأنها ما تزال عازبة وتحت نصيبها، وجاء ذلك بعد أن ورطها الإعلامي مصطفى الآغا بهذه التصريحات العلنية على الهواء أثناء استضافته لها في برنامجه "صدى الملاعب".

منة فضالي توجه رسالة حب لـ ناصيف زيتون

الممثلة المصرية منة فضالي حلت اذا ضيفة جديدة على برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا الذي جعلها تكشف عن مدى حبها للفنان السوري ناصيف زيتون بعدما باحت له ذلك في الكواليس، فطلب منها التعبير علناً عن حبها للأخير، الأمر الذي أحرجها بعض الشيء بداية، ثم أكدت منة فضالي بأنها تحب ناصيف زيتون جداً.

منة فضالي وصفت ناصيف زيتون بأنه "قمر وكل شيء فيه جميل"، كما وصفت صوته بالعذب قائلة بأنه "يقطع لها قلبها عندما تسمعه في تتر مسلسل الهيبة"، ولم تكتفي بذلك انما مازحت الفنان السوري بطريقة مرحة بأنها ما تزال عزباء، في تلميح منها الى موافقتها على الإرتباط فيه.

منة فضالي تشكر مصطفى الآغا

الممثلة المصرية منة فضالي كانت قد وصلت الى دبي قبل يومين ونشرت من هناك صورا جديدة لها عبر حسابها على وعلقت قائلة: "كن نفسك ولا تكن مثل الآخرين"، كما نشرت صورة لها من مطار دبي وأرفقتها بتعليق جاء فيه :"يوماً ما، عندما تكون الأمور جيدة، سوف تنظر للخلف وتشعر بفخر لعدم إستسلامك".

وبعد وصولها لدبي، استضافها الاعلامي مصطفى الاغا على مأدبة الغداء الى جانب زوجته وعبرت منة فضالي عن سعادتها بهذا اللقاء ونشرت فيديو شكرت فيه الجميع على استضافتهم لها.

وقالت في الفيديو :" صباحكم حلو ، مرسيي للصديق الغالي والاخ دكتور مصطفي الاغا علي كل شئ وانبسط بشوفتك لورا كتير حبيتك مرسي كل "ام بي سي" شكرا جمهور الامارات العزيزة الغالية، نجوم مصر اصدقائي اللي بحبهم احمد زاهر مايا نصري لقاء سويدان هاجر الشرنوبي، شكرا لكل البلاد العربية على محبتكم".

منة فضالي تستكمل تصوير مسلسل "دوت الخليج "

على صعيد فني، تستكمل منة فضالي تصوير مسلسل "دوت الخليج" الذي يلقي الضوء على قضايا الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "دوت الخليج" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.