راغب علامة يتراجع عن تشكيكه في لقاح كورونا :"سأكون أول من يتلقاه في لبنان"

راغب علامة بعدما أثار جدلا كبيرا في الشهور الماضية حول رفضه تلقي لقاح كورونا وتشكيكه في فعاليته ونتائجه، لكنه عاد ليؤكد أنه سيكون أول الذين يخضعون له عند وصوله إلى لبنان.

راغب علامة: سأكون أول من يتلقى لقاح كورونا في لبنان

راغب علامة نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو كشف من خلاله عن استعداده لتلقي لقاح كورونا وذلك بعد أشهر من تشكيكه في اللقاح، النجم اللبناني ارجع قراره الجديد نظرا للتطور الكبير الذين يشهده اللقاح، وأن الخطر الحقيقي لم يعد هو علاج كورونا بل هو الفيروس نفسه، وأوضح راغب علامة أنه سوف يخضع للقاح الجديد عند وصوله إلى لبنان بل وسكون من أوائل من يحصلون عليه فقال النجم الكبير في الفيديو: "كل يوم عن يوم بيتطور موضوع لقاح كورونا، من كام شهر كنت أشعر بخوف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، انا منتظر أن يأتي اللقاح على لبنان وسأكون أول شخص يأخذه".

أسباب تشكيك راغب علامة في لقاح كورونا

راغب علامة علق أيضا على الفيديو وكشف أسباب مخاوفه في البداية من لقاح كورونا، وأكد أن الحديث عن اللقاح في البداية لم يكن مقنعا بسبب أن البعض أكد إنتاجه على شكل شريحة إلكترونية سوف يتم وضعها في جسد الإنسان مما جعل مجرد التفكير في هذا الأمر مرفوض من قبل الفنان اللبناني الذي رأى في اللقاح الجديد أنه طبيعي ومقبول لذلك أكد على الخضوع له في أول فرصة فكتب: "كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب، في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة".

راغب علامة ينضم لقائمة النجوم المؤيدين للقاح كورونا

راغب علامة انتقد لقاح كورونا عندما سئل في أحد البرامج عنه وقال: "يخيفني، هو وكورونا تجمعهما المؤامرة نفسها.. لم أسمع أن اللقاح بات متوفراً، واستغرب توفر أي لقاح حالياً، وقد تكون معلوماتي متأخرة"، وتعتبر النجمة الإماراتية أحلام من أولى النجوم الذين خضعوا للقاح كورونا في الشهور الماضية، وانضم لها كذلك كل من الفنانة شذى حسون، والفنان أحمد فهمي، وأخيرا راغب علامة، بينما شكك في اللقاح كل من الفنانة هيفاء وهبي، ومايا دياب، ونيكول سابا.