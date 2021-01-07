تامر حسين لـ رامي صبري: كدبة غير أخلاقية ومش هقبل اعتذار غير في العلن

رسالة جديدة للمطرب رامى صبرى بعد اشتعال الازمة بينهما خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه بفيسبوك :" السيرة الذاتية واسمك وسمعتك (الفنان الحقيقى) بيبنيهم فى سنين عشان يكوِن المصداقية تلاقى ناس لوجه الله بتدافع عنه وعن أخلاقه وعن مبادئه مش محتاج التراس ودفع فلوس وأكونتات وهمية تنشر الباطل والله ????دول ١٠ أكونتات أو ١٤ أكونت قصاد ألفات المحترمين الطبيعيين ومن غير أى وسيط "

واضاف تامر حسين :"لن أقبل غير الإعتذار فى العلن عن كدبه غير أخلاقية ،زى ما الغلط حصل فى العلن ومش عيب نعتذر فى الغلط مفيش كبير ع الغلط"

رد الشاعر تامر حسين على الخلاف الدائر بين رامي صبري وعزيز الشافعي بسبب أغاني المطرب عمرو دياب.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أولًا ليه بنجيب وبنقحم دايمًا اسم ( عمرو دياب) فى جُملة مفيدة ؟ ايه الغرض ؟، ثانيًا... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده.. مكنش فى أول يوم مثلًا؟ ده لو فعلًا الكلام على حق.

وتابع: "ثالثًا... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنه، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات، يعنى ايه ؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه اغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الإستغلال ) للمطرب، طالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل وارد جدًا تسمع مطرب زميل اغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق.

وأضاف:" مطرب عن مُطرب ف سُرعة إتخاذ القرار أنا شايف ان فى تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبيًا ومعنويًا دى شهادة حق، ومش شايف تمامًا اى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن.. عيب فى خصوصيات مايصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم، ناس محترمة بالباطل اكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها واحنا (أصحاب الحق )وربنا يهدى ، وأخيرًا ياما ناس سمعت اغانى من سنه وسنتين ومكنش ليهم، نصيب فيها ماعملهوش اللى بيتعمل ده لما الأغنية تنجح بالعكس فرحوا.

واختتم:" واتمنوا انها ياريت لو كانت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة وده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش، كلام يتقال تانى مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمه، هى شُهرة ل الأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دى من الشهرة.

وكان خلافا حادا نشب بين المطرب رامي صبري والملحن عزيز الشافعي، بسبب أغنيتين للهضبة عمرو دياب وهما «شكرا كده للي سبنا» و«اغنية زي مانتي».

هجوم رامي صبري

هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذ منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا اغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.

رد عزيز الشافعي

ورد الملحن عزيز الشافعي على هجوم المطرب رامي صبري وكتب عزيز عبر حسابه على فيسبوك:" مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم ، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على إستجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا.

وأنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا ، اما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه، وشكرا لحد كدة.