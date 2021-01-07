نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي أحمد حلمي بكر شقيق المايسترو حلمي بكر والذي وافته المنية اليوم داعين من الله الغفور أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. وأكد المجلس أن العزاء مقتصر علي العائلة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الموسيقيين تقدم التعازي لـ حلمي بكر في وفاة شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.