شيلا سبت تكشف عن هويتها في الحلقة الخامسة من The Masked Singer- إنت مين؟

مشاهير استمروا في المنافسة على تقديم لوحات استعراضية وغنائية مميزة، ضمن مرحلة "صد الهجوم"، في الحلقة الخامسة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer إنت مين؟" على "MBC مصر".

وفي هذه الحلقة وقف على المسرح كل من اليونيكورن، الصقر، الطاووس، شيتا، شهرزاد، الذئب، نفرتيتي، كوبرا، وحاول المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي كشف هويات المشاهير، وأصابوا بالفعل في التحليل والتدقيق واكتشاف هوية الممثلة البحرينية شيلا سبت المتنكرة بزي اليونيكورن، والتي خرجت في نهاية الحلقة إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور ولجنة المحققين.

في بداية الحلقة، رحبت أنابيلا هلال بلجنة المحققين وبالمشاهير المتنكرين الذي ظهروا تباعًا على المسرح، ليقدموا استعراضاتهم الفنية، سبق ظهور كل منهم ملف الأدلة الذي كشف عن بعض مفاصل وحياة الشخصيات، وأضاء على تجربته المهنية والإبداعية، لكن هذه المعلومات على حد تعبير أنابيلا قد تكون صحيحة أو خاطئة الهدف منها المزيد من التضليل.

وقد حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتمدت في هذه الحلقة. وتمكنوا من الاستنتاج أن ملف الأدلة والمعلومات الواردة عن اليونيكورن متناسبة مع شخصية شيلاء سبت كما قال مهند وسيرين.

وفي الحلقة القادمة، يكمل سبعة مشاهير متنكرين الرحلة على خشبة المسرح، فيطلّ كل من الصقر، الطاووس، شيتا، شهرزاد، الذئب، نفرتيتي، وكوبرا لأداء استعراضاتهم إثر فيديوهات تعريفية عنهم تشكل ملفات أدلة جديدة.

ويستمر المشاهير بالكشف عن هوياتهم ويتواصل استبعادهم الواحد تلو الآخر حتى يتوّج واحد منهم في الحلقة الختامية.

يعرض برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً.