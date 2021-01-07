فى دورته الأولى أون لاين.. تكريم يسرا ومحمود حميدة فى مهرجان أفلمها السينمائى

أعلنت إدارة مهرجان أفلمها السينمائي للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في دورته الأولى برئاسة الفنانة سماح أنور، عن فتح باب التقديم وتسجيل الأعمال التى تم إنتاجها فى نهاية أغسطس 2020 للمشاركة فى فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان التى ستنطلق فى الفترة من 28 يناير وتستمر حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم ، تحت شعار " سينما المرأة " برعاية وزارة الثقافة، بشرط الا تحتوى هذه الأعمال علي عنف أو سلوكيات هدامة، أو ازدراء للاديان وسوف يتم استبعاد الأعمال التي تخالف ذلك.

حيث تأتى هذه الدورة الجديدة ضمن المبادرات الرئاسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الانتماء للوطن والأرض عند مختلف الأطياف للشباب المصري من خلال الجهود المبذولة من الدولة في جميع القطاعات دون استثناء بادئة بالإصلاح و التوعية، لمحاربة الفكر الظلامي بتوفير فرص كبيرة و عديدة للشباب المصري المبدع لبدء مستقبل كريم وحقيقي يكون فيصل النجاح فيه هو الكفاءة والجدية والعمل، ليضرب الافكار المغلوطة في مقتل بالفعل و ليس بالقول أو بالتنظير كما كان ساريا من قبل و حرصا منا من مشاركة فعالة وتوعوية ووطنية في المشاركة الجدية الهادفة في المبادرات الوطنية البناءة من خلال تقديم مهرجان أفلمها أونلاين السينمائي بشكل وصبغة فنية وإعلامية غير مسبوقة من قبل في العالم سواء المصري او حتي العربي.

وأوضحت رئيس المهرجان الفنانة سماح انور أن المهرجان يسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين و مخرجين وكتاب سيناريو و مديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش اون لاين لدعم الشباب و الفنون الدرامية السينمائية التى تمثل حافزا كبيرا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوي العالم وهى فكرة بدأت منذ عام 2017 بمشروع صغير لاستقبال أهم الاعمال السينمائية القصيرة للشباب المبدعين واستقبلت فى فى 3 ايام عدد كبير من الأفلام التى أبهرنى مستواها وطريقة تصويرها والموضوع المطروح من خلال هذه الافكار والتى تعتبر جميعا اعمال خارج الصندوق بتكلفة انتاجية خاصة دون ممول او جهة انتاج مساعدة فقررت تبنى هذه الفكرة باقامة هذا المهرجان لاتاحة الفرصة للمبدعين للتواجد على الساحة.

وأشارت قائلة: "أن المشاركات سوف تقتصر على الأفلام القصيرة فقط، فيما تحمل الدورة الأولى شعارًا مناصرًا للمرأة العربية، وهذا المهرجان هوالوحيد برعاية وزارة الثقافة، الذى تنطلق فعالياته عبر الإنترنت، مؤكدة أنه سيكون محفل فني وثقافي ذات صبغة عالمية، وسيستقبل مشاركات شبابية من مختلف دول العالم، حيث ان الشباب هم اقدرعلي الوصول الي غيرهم بطرق لا يصل اليها الابداع المباشر سواء كان فنيا او غيره من المجالات الى جانب المحافظة على استمرارية المهرجان بشكل سنوي يضمن مواكبة المبادرات الوطنية المطروحة لخلق فرق عديدة من الشباب الفنانين في مختلف مجالات الابداع السينمائي".

ومن المُقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، والكاتب عبد الرحيم كمال، في حفل افتتاح الدورة الأولى، باعتبارهم من أبرز الفنانين المُساندين للسينما المستقلة.

أما فيما يخص لجنة التحكيم فيتم اختيارها من النجوم في كل دورة حسب توجهها و الموضوع العام المطروح بها ، حيث تتكون اللجنة وتتنوع ما بين مخرج ومدير تصوير وممثل أو ممثلة وكاتب سيناريو.