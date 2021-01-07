تامر حبيب يهنئ متابعيه بعيد الميلاد المجيد عبر إنستجرام

هنأ السيناريست تامر حبيب متابعيه بعيد الميلاد المجيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق، قائلا: "عيد ميلاد مجيد وكل سنة واحنا بخير وسلامة وفرحة ❤️❤️❤️".

أكد السيناريست تامر حبيب، أن هنالك احتمالية للتعاون الأول له مع المخرجة ساندرا نشأت.

وقال حبيب، في تصريح سابق لـ "دوت الخليج": "فيه كلام على سيناريو مع ساندرا نشأت وده التعاون الأول بينا مع اننا صحاب من زمان بس عمرنا ما اشتغلنا سوا، إن شاء الله يبقى فيه فيلم لينا مع بعض".

وشارك المؤلف والسيناريست تامر حبيب جمهوره بصورة تجمعه، مع النجمة التونسية هند صبري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".

وأحدث أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوي، على قاسم، أحمد صفوت وآخرين.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.