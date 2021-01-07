نشر الفنان حسين الجسمي صورة له عبر حسابه بموقع تويتر أثناء تعاطيه جرعة لقاح كورونا.
وحرص الفنان حسين الجسمي على توجيه رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في الذكرى الـ15 على تولية رئاسة الحكومة الإماراتية، قائلًا: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله شخصية استثنائية".
وأضاف الجسمي عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عنوان للتحدي بكل قوة وجرأة وله حكمة وقدرة في مواجهة الصعوبات دائمًا، ونستمد منه الحكمة والقدرة على التفوق والطموح. تشرفت بغناء وتلحين مجموعة كبيرة من قصائده التي تحمل رسائل عميقة ومؤثرة في مختلف المجالات".
كان حسين الجسمي أعرب عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان خلال حفله الأخير.
كان حسين الجسمي أعرب عن سعادته الكبيرة وهو يحقق حلم السنوات بالوقوف والغناء في مدينته خورفكان خلال حفله الأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين الجسمي يتلقى أولى جرعات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.