حسين الجسمي يتلقى أولى جرعات كورونا

نشر الفنان حسين الجسمي صورة له عبر حسابه بموقع تويتر أثناء تعاطيه جرعة لقاح كورونا.

وقال: الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا

وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن.

وحرص الفنان حسين الجسمي على توجيه رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في الذكرى الـ15 على تولية رئاسة الحكومة الإماراتية، قائلًا: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله شخصية استثنائية".