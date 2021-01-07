توفيق المغربي يطلق "محكمة"

أطلق الفنان والكاتب والملحن، توفيق المغربي، أغنية جديدة بعنوان ''محكمة''، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. وأشرف "الجوكر" على كتابة كلمات الأغنية وتلحينها وغنائها وكذا إنتاجها عبر شركته الخاصة "Jocker production art"، ووزعها الموزع المعروف هشام الفطوشي، فيما عاد التوزيع الرقمي لشركة قنوات. واختار توفيق المغربي عمل الفيديو الخاص بأغنية "محكمة" على طريقة "الأرت وورك"، أشرف عليه مصمم الجرافيكس، محمد الزاكي، وقام حمزة بورزامة بتصميم الصورة.

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