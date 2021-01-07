ابتسامة من القلب.. منة فضالي مع مصطفى الأغا بكواليس برنامج صدى الملاعب

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور من كواليس مشاركتها ببرنامج "صدى الملاعب" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت منة فضالي على الصور، قائلة: "برنامج صدي الملاعب مع الصديق والأخ دكتور مصطفي الأغا والعزيزة الجميلة لورا ابو أسعد وابتسامة من القلب ♥".

وظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة ببنطلون أحمر فاتح، وجاكيت أسود أنيق، واعتمدت على لوك ميك اب.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك منة فضالي في مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.