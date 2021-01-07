يوسف شعبان: من شخصية والد خالد بن الوليد إلى فنان برتبة عاطل

انتشرت خلال الساعات الماضية تصريحات صحفية للفنان الكبير يوسف شعبان تحدث خلالها عن ظروفه الصعبة التي يمر بها، وعدم تلقيه أي عروض للتمثيل.

وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.

وأضاف شعبان: تعاقدت على العمل، ولكنه تم تأجيله، ولا أعلم مصيره حتى الآن.

حرص الفنان يوسف شعبان، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إذ أتى إلى في ظهور نادر له بعد شائعات وعكته الصحية.

وكان الفنان يوسف شعبان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.