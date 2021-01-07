المركز القومي للسينما ينتهي من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" عن الانتهاء من تصوير فيلم العرائس "لما أكبر".
الفيلم من فكرة وسيناريو "خالد جمال" ، إخراج "سامح الشرقاوى".
تدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكرة إلي أن يصل إلى هدفه و تؤكد فكرة الفيلم على ضرورة الاهتمام بالدراسة.
جدير بالذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج تحت إشراف المونتيرة "منار حسني" مدير عام الإنتاج ، تصميم عرائس وديكور "رامى صبحى" ، مدير تصوير " مينا مرزوق"، تحريك "رشا على" .
ومن جانبة صرح "الباسوسي" بأن هناك خطة عمل بالمركز لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال وذلك حرصا علي عودة تلك النوعية من الأفلام علي الساحة السينمائية و لعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية، كما أضاف أنه من المقرر أن تخاطب تلك الأفلام الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي.
يذكر أن المخرج "سامح الشرقاوى" خريج معهد السينما قسم الرسوم المتحركة وحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الرسوم المتحركة ويعد فيلم "لما اكبر" ثالث تعاون مع المركز القومى للسينما بعد فيلم سالم وفيلم نقطة ومن اول السطر .
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