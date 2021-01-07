وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.
ومن جهته أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.
وأكد الفنان يوسف شعبان لـ"دوت الخليج" عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.
ومن جهته أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة أن الفنان يوسف شعبان نجم كبير، وله رصيد كبير في السينما والدراما التليفزيونية، ومن المؤكد أن أي شركة إنتاج تتعاون معه فهو شرف لها، لكن ظهوره يجب أن يكون في إطار مناسب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرف لأي شركة التعامل معه.. أشرف زكي يعلق على تصريحات يوسف شعبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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